Jälle on see käes. Proovid juba käivad.

Inimesed vajavad püsivaid väärtusi, midagi kindlat siin elus. Eestlased on leidnud seda laulupeost. Juba 150 aastat. Iga viie aasta tagant tullakse kokku ning lauldakse ja tantsitakse. See on nagu aamen kirikus.