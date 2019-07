Sõidukooli Rool juhataja Toomas Siimson lausus, et seni ei ole veel ühelgi aastal õpilased nii pikalt oma aega pidanud ootama. Tema sõnul on varem kõige rohkem oodatud kolm nädalat, kuid tänavu sai juuni algul autokooli teooriaeksami ära teinud õpilane sõidueksami tegemiseks aja alles augustikuusse. «Kevadel tulid tegema, et suvel sõita, aga nüüd ei saagi,» nentis Siimson.