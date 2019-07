Vahetult enne suviseid lõpetamisi võttis Viljandi vallavolikogu vastu otsuse, et kõrgkooli cum laude lõpetanu saab 500-eurose ja gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu 300-eurose preemia. Gümnaasiumi hõbemedaliga, põhikooli kiitusega ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanud saavad 200 eurot ning huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetanud 100 eurot. Maksmise eeldus on see, et lõpetanu peab olema elanikuna valda registreeritud.