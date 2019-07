«Kalev ei ole halb võistkond, olen seda alati öelnud. Neil on omad võõrleegionärid, nad mängivad võrdsete satside heitluses, nagu tänane oli, oma kvaliteedi selgelt välja,» ütles Tuleviku peatreener Sander Post pärast kohtumist. «Seda, et tabeli viimane nelik ongi tänavu väga ühtlane, näitab ka hetkeseis: kõik on üksteisega punkt punktis kinni. Siin alles läheb tõeliseks madinaks.»