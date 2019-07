Kas eestlastel on uus lemmiksport?

Kettagolf on spordiala, millest nüüdseks on kuulnud enamik eestlasi. Selle spordiala harrastajaid ühendava veebiportaali Metrix andmeil käib Viljandimaal kettagolfi regulaarselt harrastamas umbes 500 inimest ning Viljandist on sirgunud mitu mängijat, kes käivad regulaarselt võistlustel ka välismaal.