Eesti pärimusmuusika keskus teatab, et 25.–28. juulini toimuva Viljandi pärimusmuusika festivali ajal on võimalik osaleda ka tasuta üritustel.

«Regilaul on eesti kultuuri tüvitekst ning kõige suurem lugu, seetõttu on igati paslik tõsta see «Hea loo!» festivalil aukohale,» ütleb programmijuht Tarmo Noormaa. «Pärimusmuusika on pidevas muutumises ja regilaulu pesa pakub võimaluse festivalil nii näha kui kogeda, kuidas kõige ürgsemast eesti kultuurinähtusest saab suure lava kontsert.»