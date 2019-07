Eesti üks vanemaid ettevõtjaid sai 96-aastaseks

Karl Luht on endiselt aktiivne ning teda võib ka iga päev näha autoroolis. 2011. aastal pälvis ta Viljandi linnalt elutööpreemia ning 2017. aastal otsustas ta alustada ka poliitikas, kui kandideeris Viljandi linnavolikokku. Ta sai 15 häält, kuid sellega volikokku ei pääsenud.

Eelmise aasta talvest alates on Luht tõenäoliselt ainus eestlane, kes on kohtunud kõigi Eesti presidentidega. Mullu veebruaris kohtus ta Kadriorus Kersti Kaljulaidiga. Poisikesena sattus ta aga korra juhuslikult kokku ka Konstantin Pätsiga, kes tal möödaminnes pead paitas. «Päts tuleb!» meenutas Luht paar aastat tagasi Sakalale oma ammust kohtumist. «Mõtlesin, et pistan jooksu, aga häbi oli ära minna. Päts tuli minu juurde, silitas pead ja ütles: «Teist saavad tulevased sõjamehed.»»