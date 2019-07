Linnavalitsus saatis märgukirja, sest rattasõidu korraldajad ei täitnud lubadusi

Avaliku ürituse korraldamise loas lubasid Viljandi rattaklubi liikmed, et nad jagavad infot tänavate sulgemise ja liikluskorralduse muutuste kohta nii kohalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, oma klubi veebilehel ning toimetavad kõigi trassi ääres elavate jäävate inimeste postkasti teavituskirja. Täielikult jäi aga just see viimane lubadus täitmata.

„Nad võtsid ise endale selle kohustuse,” selgitas Viljandi linnavalitsuse kultuuri- ja haridusameti juhataja Tiivi Tiido. Kui rattaklubi poleks seda linnavalitsusele lubanud, oleks see nõue tõenäoliselt juurde pandud, sest taolist otseteavitamist peavad suurte ürituste korraldamiseks kooskõlastust andvad linnaametnikud oluliseks.

Kiirelt tuli ka rattaklubilt vastus, milles tunnistati vajakajäämisi ning põhjendati seda muuhulgas väikse eelarvega, mille tõttu tuli mitmeid tegevusi kärpida.

Esmaspäeval linnavalitsusest teele läinud märgukirjas nenditi, et raekotta jõudis võistluste järel mitmeid pretensioone linlastelt ja kesklinna piirkonna ettevõtetelt, sest inimesed polnud tänavate sulgemistest teadlikud.

Tiivi Tiido sõnul on linnavalitsuse soov välja selgitada, kas ja millistel põhjusel jäid korraldajatel teavitusega seotud tingimused täitmata. Juhtumeid, kus mõne ürituse korraldaja on jätnud kokkulepitud tingimused täitmata, on Tiido sõnul juhtunud ka varem, kuid üsna harva. Taolistel juhtudel on linnavalitus samale korraldajale järgmise ürituse loa väljastamisel olnud tavaliselt nõudlikum. „Eks meil tuleb järgmisel korral loa väljastamist väga põhjalikult kaaluda ja tingimuste täitmist kontrollida,” lisas ta. "Eesmärk pole ühtegi üritust piirata või keelata, vaid leida koos võimalus, kuidas seda parimal võimalikul moel läbi viia."

Viljandi linnas selgitati nädalavahetusel Eesti grupisõidu meistrid 13 erinevas vanuseklassis ning võistlused toimusid laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Kõige suurem publikuhuvi oli eliitklassi meeste sõidu vastu. Viljandi rattaklubi sõitja Henri Treimuth pälvis võidu meesjuunioride arvestuses. Grupisõidu meistrivõistlustel osales kokku ligi 400 ratturit üle Eesti.