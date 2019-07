Täna, tund enne keskpäeva kogunes 255 väiksemat ja suuremat inimest Viljandi Centrumi kinno, et ühiselt «Sabaga spiooni» vaadata.

Perede ühist ettevõtmist tuli vaatama ka Maxima tegevjuht Marko Põder, kes ütles, et pärast kinoskäiku arutab ta edaspidist koostööd lasterikaste perede liiduga.

«Mulle on see ka isiklikult lähedane, sest mul on samuti suur pere, kuus last,» lausus ta.