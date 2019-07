Viljandi kesklinnas on paar nädalat olnud avatud uus toidukoht DönerFood. Kiirtoidu austajad, kes kohvikust eri kebaabe kaasa saavad osta, ilmselt ei aima, et söögikoha rajajaks on esimest aastat Viljandi gümnaasiumi majandusklassis õppiv 17-aastane Alexander Vokk.