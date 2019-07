Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja ja žürii esimees Ave Matsin ütles, et nüüdseks juba seitsmel aastal teoks saanud festivali eesmärk on pöörata tähelepanu pärimusmoele. «Rahvusliku ainese mõtestamine on olnud Eesti moemaailmas juhuslik. «OmaMood» on selgelt see, mis suunab loojaid pärimusliku materjaliga töötama.»