GALERII. Pärsti järvel treenisid oskusi karvased elupäästjad

Laupäeval õnnestus loomasõpradel osa saada olukorrast, kuhu keegi tegelikult vabatahtlikult sattuda ei soovi. Pärsti järvel tegid vetelpäästekoerad trenni: see oli üks osa Võistre puhkekeskusesse kogunenud neljakäpaliste laagrist.

Oma oskusi demonstreerisid kolm Newfoundlandi koera ja üks leonberger koos koolitajatega. «Vetelpäästekoeri on kolme tõugu ning neile on emapiimaga kaasa antud instinkt päästa,» tutvustas Paas. «Kui suur loom läheb vette, aga ei tea, mida seal teha, siis on pahasti,» nentis ta.