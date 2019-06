Tuleviku eelvaade. Viljandi ja Kalev vange ei võta. Kas kõik või mitte midagi?

Tuleviku kodulehel kirjutab klubi kogukonnajuht Marek Tiits mängu eelvaates järgmiselt:

Koduse jalgpalli meistrivõistluste kõrgliigahooaeg on jõudnud ekvaatorile. Napp nädal on jäänud üleminekuakna avanemiseni ning hooaja oodatuima uudistetulvani meeskondade täienduste vallas. Enne seda aga peavad reedel alguse saanud 18. mänguvooru vaat et keskse kohtumise ära kaks vana vimmameest, kellevahelistes vastasseisudes on viimasel kümnel korral viiki lepitud vaid kaks korda: Viljandi Tulevik ja Tallinna Kalev. Vange selles pühapäeval kell 19 linnastaadionil puhkevas lahingus ei võeta ning kõik trumpkaardid käiakse lauda, oodata on äärmuseni elektrilist kohtumist.

Mullusel hooajal üle kahe aasta taas kõrgliigamurul kohtunud klubide omavahelised kohtumised kallutas Viljandi Tulevik 2018. aastal enda kasuks kolmel juhul neljast. Viigiseisult 2:2 kõlas lõpuvile vaid südasuvises kohtumises Viljandi linnastaadionil. Ülejäänud mängudes võidutses Tulevik tagajärjega 1:0, 2:1 ja 2:0. Ka tänavuse hooaja esimeses ringis napsas Tulevik Kalevi keskstaadionilt 2:0 võidu, vormistades ühtlasi Tuleviku ajaloo pikima kaotusteta seeria ühe vastase vastu: Kaleviga peetud mängudes pole kaotust tunnistatud nüüdseks juba 15 matši järjest.

Statistika aga on teadagi väikestest valedest suurim ning treenerid ega mängijad neist numbritest ei hooli. Kui mullu lõikasid kalevlased luuni näppu hooaja eel hoogsalt komplekteeritud meeskonnaga ning sinna juurde käinud ambitsioonika retoorikaga, siis tänavu on möödunud aasta eksimustest selgelt õppust võetud. Kalevi peatreeneripingile asunud, mulluse hooaja järel mängijakarjäärile joone alla tõmmanud rahvuskoondise legend Aleksandr Dmitrijev on saanud endale verinoore võistkonna, kus kannavad raskust vaid üksikud kogenud mängijad. Dmitrijev on suutnud satsi eneseusu tugeva meeskonnavaimu ja üksteise hoidmise toel tõusule pöörata.

Sellest, et mulluse leegionäride armee asemel tänavu peamiselt noortele Eesti mängijatele toetuvas Kalevis üht koma teist peidus on, annab märku viis vooru tagasi koduväljakul korraldatud jõudemonstratsioon käimasolevat hooaega suurepäraselt alustanud, ent sarnaselt mullusega hooaja edenedes nüüdseks hoogu kaotama hakanud FC Kuressaare üle. Tõsi, üheks vaid kahest võidust see Kalevi jaoks sel aastal jäänud ongi, ent faktiks jääb, et kuni tolle kohtumiseni jõulist kaitsetööd väärtustanud saarlaste võrku tagusid pealinna sinisärgid tolles mängus kolm vastuseta jäänud palli.

Selle kinnituseks, et ülemeremeeste häbistamine ei olnud juhuslik sähvatus, viigistati kohe järgmises voorus võõrsil Narva Transiga 2:2. Viimases kolmes mänguvoorus on kalevlased küll alistunud, ent seda kahel korral suurjõududele, FCI Levadiale ja FC Florale. Alla jäädi ka hetkeks punase laterna rolli langemisega kaasnenud häbi viimastes voorudes jõuliselt maha pesema asunud Tartu Tammekale.