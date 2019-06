Legendaarne koomik, «Monty Pythoni» staar John Cleese oli juba 12-aastasena üle 180 sentimeetri pikk. Ta on öelnud, et kuna tal polnud lootustki koolikaaslaste sekka sulanduda, otsustas ta poolehoidu võita just eristumisega – nii välimuse kui huumori poolest. See kujundas suuresti tema edasise käekäigu.