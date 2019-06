Ühtpidi polnud selles midagi üllatavat – on ju sealsamas teisel pool metsatukka elav Varik tipptasemel sportlane ning osaleb oma lätlasest paarimehega külgkorviga mootorrataste krossi maailmameistrivõistlustel. Teisalt oli kosutav näha, kuidas omakandimehele ja tema meeskonnakaaslasele kaasa elatakse. Pealtvaatajad teadsid hästi: on suur õnn, et sedapuhku sattus kalendrisse koduste tiitlivõistluste etapile tulekuks sobiv auk ja tehnika oli kodumaal.