Ma ei ole vaga inimene, ausõna. Vaatasin lapsepõlves ära nii mõnegi vägivaldse filmi, sobivas kohas räägitavast rumalast naljast ma ära ei ütle ning elu jooksul olen õõtsunud igasuguse muusika järgi. Lapsi mul veel pole, nii et isaks olemise südamevalu tunnen ehk kunagi tulevikus. Aga sellel hetkel neid tüdrukuid vaadates trügis mulle pähe küsimus: «Kas asi on minus või pole see, mida ma praegu näen ja kuulen, õige?» Kujutasin ette, kuidas üks neist lastest astub koduuksest sisse nii, et seesama lugu mängib. Kuidas teda ootab ema, kel pole ehk inglise keelega kuigi hästi. Ja kuidas too tütrega semutseda püüdes ütleb: «Mulle meeldib kah räpp!»