«Tema loomingulisus ei ole loomingulisus tavapärases tähenduses, vaid pigem selline, et ta mõtleb oma tegemised läbi ja viib need loominguliselt ellu,» lausub Sten Weidebaumi vanem õde, ajakirjanik Reet Weidebaum. «Ta on väga sihikindel ja kui ta midagi ette võtab, teeb ta selle teoks. Näiteks aastaid tagasi jooksis ta korraliku keskmise ajaga läbi Berliini maratoni.»