Kõige eredamad elamused sain Venemaa Valaami (Valamo) kloostri meeskoori kontserdist. Suure-Jaani õigeusu kirikus on kuuldud palju väga häid koore, kuid see kollektiiv oli eriline. Nime poolest on ta küll kloostrikoor (asutatud 2005. aastal), kuid tegutseb ka kontsertkoorina ja sellisena ta kuulajatele mõjuski. Iga laulja oli väljapaistev omanäoline solist, kuid koor tervikuna kõlas kui hästi kokkuhäälestatud orel. Kohati tundus, et 12-liikmelise koori kõlajõud ei mahugi päriselt väikese kiriku võlvide alla.