Järve ääres selgitatakse rannavõrkpalli maakondlikke meistreid

Kohalikel meistrivõistlustel peetakse kolm etappi: esimene neist juba eesootaval esmaspäeval algusega kell 18. Teine etapp tuleb sellele järgneval esmaspäeval, 8. juulil ja kolmas 29. juulil. Turniir peetakse Viljandi järve ääres, rannavõrkpalliväljakutel korvpalliväljaku kõrval. Osaleda võivad kõik viljandimaalased, oodatud on nii mees- kui naispaarid.

Punktide arvestamine käib individuaalselt, mis tähendab, et võimalik on paare vahetada. Võitjad saavad kaks punkti ja kaotajad ühe punkti. Võitja selgitamiseks arvestatakse kahe parema etapi tulemusi. Kolme parema autasustamine on 29. juulil.