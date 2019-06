Aastataguse ajaga võrreldes ei ole maakondade ühistranspordis muutunud üksnes see, et bussid sõidavad tasuta. Ka liinivõrku on tihendatud, nagu oligi eesmärk. Viljandimaa puhul on võrk kasvanud umbes kaheksa protsenti, mis ei tundu ehk ülearu palju, ent kui mõelda, et see tähendab aastas 170 000 lisakilomeetrit, saab selgeks, et marsruute ja väljumisaegu hästi valides õnnestub sellega päris palju muuta.