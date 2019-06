Möödunud nädalal andis mittetulundusühingule Piirilind kuuluv Reinu tee Sahtel oma Facebooki lehel teada, et kauplus ootab uute ruumide pakkumisi. Postituses on kirjas, et ideaalis võiks ruum olla umbes 400-ruutmeetrine ning otsingud on kestnud juba üle poolteise kuu, kuid pole tulemusi andnud.