Aastataguse ajaga võrreldes on Viljandimaa ühistranspordi liinivõrk kasvanud umbes kaheksa protsenti.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase ütleb nüüd, mil bussid on aasta jagu tasuta sõitnud, et minister Kadri Simsonil oli õigus, kui ta väitis, et maal elab palju inimesi, kes ei pääse sõidukulude tõttu linna tööle.