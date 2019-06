Narkosõltlased kogunesid kaheks päevaks Sammulisse

Sergei on narkootikumidega võidelnud kümme aastat ning tema soov on tulla tagasi normaalse elu juurde. Caty on pärast pikaaegset narkootikumide tarvitamist ja ravi jõudnud kogemusnõustaja töö juurde. Mõlemad on leidnud rehabilitatsioonikeskusest oma tugipunkti, kust edasi liikuda.