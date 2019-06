Üks problemaatilisemaid neist on Viljandist Tartu poole kulgev lõik, mis esialgse plaani järgi pidi kulgema Kuudeküla ristmikuni, kuid lõpeb praegu Nuiamäe mahasõidul. See, et tee niisuguses kohas otsa saab, on tee kasutajate arvates ohtlik.