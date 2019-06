Soovijatest puudu ei tule

«Puudulike hinnetega õppima ei pääse,» kinnitas gümnaasiumi direktor Ülle Matsin. Tema sõnul on kogemus näidanud, et kui põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5, saab noor napilt edasi, alla selle enamasti vastu ei võeta. «Oleme kaalunud keskmise hinde lävendi kehtestamist, kuid see vähendaks meie paindlikkust ja alles avanevate noorte avastamist,» selgitas Matsin.