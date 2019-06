Viljandi koondas Eesti ainsa munitsipaalraadioreporteri

"Mina tegin tööd ja monteerisin saadet, kui tuli Sakala keskuse juhataja Jaanus Kukk ja ütles, et minu töökoht on 1. juulist koondatud. Varem polnud töökoha likvideerimisest juttu olnud," rääkis Piret-Päiv Rist. Uudis muutis reporteri ühtaegu kurvaks ja pahaseks. "Inimestega niimoodi ei tehta. Mulle jäeti kolm päeva."

Viljandi linnavalitsuse pressiesindaja Johan-Kristjan Konovalov kinnitas, et koondamisteade ulatati Piret Ristile tõepoolest kolmapäeval ning linna struktuurist kaob raadioreporteri ametikoht. "Kui etteteatamisaeg on lühem kui kuu aega, tuleb see töötajale kompenseerida ja seda linn ka teeb," lisas Konovalov.