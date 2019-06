Linnajuhid tunnustasid parimaid õpilasi

51 Viljandi parimat koolilõpetajat kogunes kolmapäeval Sakala keskusesse linnapea ja volikogu esimehe pidulikule vastuvõtule.

Viljandi gümnaasiumi lõpetas sel aastal 181 noort. Medaliste on 20 ning neist üheksa said kuld- ja 11 hõbemedali. Medalisaajaid on iseloomustatud kui kohusetundlikke õppureid, mitmekülgsete huvialadega tegelejaid ning edukaid olümpiaadidel esinejaid. Noortel on ette näidata saavutusi nii spordis kui mälumängus.

Viljandi täiskasvanute gümnaasiumis oli 32 lõpetajat, neist üks kuld- ja kaks hõbemedalisti. Jakobsoni kooli lõpetas 62 noort, neist üks kiitusega. Kesklinna koolis oli lõpetajaid 78 ja kiitusega lõpetas kaheksa. Paalalinna kooli lõpetas 45 õpilast ning väga head tulemused sai üks noor.

Muusikakooli 24 lõpetajast pälvis kiituse üheksa noort, kes õppisid seitsmel erialal. Neid on olnud paljudel võimalik juba kuulata, sest nad on muusikakollektiivide koosseisus üles astunud kontsertidel ja konkurssidel.

Huvikooli 15 lõpetaja hulgast olid sel aastal parimad neli tantsu, kitarrimängu, kunsti ja laevamudeldamisega tegelevat õpilast. Need noored on silma paistnud pühendumuse ja tulemuslikkuse poolest ning esinenud hästi konkurssidel ja projektidega.

Spordikooli lõpetas 43 noort ja parimateks tunnistati neist neli. Need judo, kergejõustiku ja käsipalli eriala õpilased said medalikohti kohalikel võistlustel ning esinesid ka rahvusvahelistel jõuproovidel. Kunstikooli lõpetas tänavu viis noort, kellest üks on andekusega silma paistnud mitmel kooli korraldatud näitusel.