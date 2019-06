Olustvere pargipeol on jälle au sees kübarad

Sel aastal juba 24. korda teoks saav pargipidu hoiab korraldaja Tiina Randaru sõnul taas peenemat joont. Ta rääkis, et algusaastatel paluti külalistel kanda uhkemaid riideid, kuid vahepealsetel aastatel jäi see veidi soiku. Tänavu soovitakse traditsiooni jälle meelde tuletada ning peolisi oodatakse uhkemas rõivastuses ja eraldi on ürituse plakatil välja toodud kübarad.