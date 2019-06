Eesti tööturul toimuvad mitmekülgsed muutused

Luuakse uusi töökohti, tööpuudus on väike ja tööhõive suurenenud. Samas jääb tööturule lisanduvate töötajate arv alla nõudlusele. Ettevõtted konkureerivad nüüd töötajate pärast, mitte vastupidi. Suurenenud tööjõupuudus hoiab aga palgakasvu kiirena.

Tööturu tugevusele aitavad küll kaasa meie töölepinguseadus, majanduses väikese mõjuga ametiühingud, vähe kollektiivseid palgakokkuleppeid ja madalad intressimäärad, kuid rohkem on selle taga demograafilised ja majanduse struktuurimuutusega seotud põhjused.

Eestis langes käesoleva aasta esimeses kvartalis töötuse määr (4,7 protsenti) sesoonsust arvestades viimase 11 aasta madalaimale tasemele. Rahvastiku vanuselise struktuuri muutuste tõttu ei ole praegune töötuse määr aga täpselt võrreldav aastatetagusega.

Töötus noorte, see tähendab 15–24-aastaste hulgas on olnud teiste vanuserühmadega võrreldes alati suurem, vanemaealistel aga väiksem. Samas on noorte osa tööealisest elanikkonnast vähenenud ja vanemaealiste osakaal suurenenud.

Positiivne on see, et eriti on vähenenud pikaajaliste töötute (üle 12 kuu) arv. Seda saab seletada tugeva nõudlusega tööjõu järele ja tööjõupuudusega. Väiksem tööpuudus vähendab aga riigi kulutusi töötutoetusteks.

VIIMASE VIIE AASTAGA on Eestis loodud juurde 72 000 töökohta. Mitteaktiivsete inimeste arv on vähenenud 46 000 ning tööga hõivatute hulk suurenenud 43 000 võrra. Eestil jäävad tööhõive suurendamise võimalused aga üha väiksemaks.

Tööhõive on tõusnud ajalooliselt kõrgeimale tasemele, see on suurenenud kõikides vanuserühmades. Pensioniealiste (65-aastased ja vanemad) tööhõive on meil juba Euroopa Liidu suurim ning ka 25–64-aastaste tööhõivega on Eesti Euroopa tipus.

Ametialade järgi on hõivesse enim juurde tulnud juhte ja tippspetsialiste, samas kui madalama kvalifikatsiooniga töötajate arv on vähenenud. Muutused on toimunud ka töötajate hariduses: suurenenud on kõrg- ja keskkooli baasil keskeriharidusega inimeste arv ja nende osakaal tööhõives. Kui 15 aastat tagasi oli Eesti tööhõives selliseid inimesi kolmandik, siis möödunud aastal oli juba üle 40 protsendi.

Kesk- ja kutseharidusega inimeste osakaal on aga vähenenud. See on seletatav nii majanduse struktuuri muutusega kui ka sellega, et tööprotsessid on läinud keerulisemaks. Madala kvalifikatsiooniga töökohtade arv on vähenenud, kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade arv aga suurenenud.

Paremini haritud töötajatel on väiksem oht töötuks jääda ning kui see peaks ka toimuma, siis leiavad nad üldjuhul endale uue töökoha kiiremini kui madalama hariduse ja kvalifikatsiooniga inimesed. See, kui hästi kõrgharidus vastab majanduse nõuetele, on aga omaette teema. Hariduse parem vastavus majanduse vajadustele suurendab tööhõivet ja aitab kaasa majanduskasvule.

KUIGI VIIMASTEL aastatel on töötlevas tööstuses hõive kasvanud, on see pikemas tagasivaates vähenenud. Hõive on vähenenud ka põllumajanduses ning rohkem inimesi on läinud tööle teenustesektorisse. Selline trend on enamikus arenenud tööstusriikides.