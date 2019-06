Inimese Kuule astumise aastal kaupluse ehitanud malev tuleb kokku

Kuldpulmadeni jõudvad abielupaarid on hea näide, et poole sajandi pikkusele ajaproovile vastupidavad lähedased inimsuhted on võimalikud. Sama tõestab esimene Viljandimaal asutatud Eesti üliõpilaste ehitusmaleva (EÜE) rühm, kes peab 26. juunil Karksis kokkutulekut.