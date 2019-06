Meie koostööd on olnud suhteliselt erinevad. Esimese asjana lavastasin Endla teatris tema filmistsenaariumi «Vaikus». Teist korda saime kokku Vanemuises, kui kutsusin ta «Othello» juurde lavastusdramaturgiks. Ja nüüd on siis kolmas kord, mis on eelmistest erinev, sest sel korral kirjutasime koos näitemängu «Ruth». Lisaks on Esko lavastusdramaturg.