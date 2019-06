Tänavune, 42. jaanijooks koondas väljakutset pakkuvale, üles-alla kulgevale 4,5-kilomeetrisele rajale üle 400 spordisõbra. Üks selle jooksu eripära seisneb korraldaja Leo Liiberi sõnul selles, et kogu võistlejate hulk peab korraga ordulinnuse müüride vahelt läbi pääsema, ning teine selles, et vahetult enne finišit lossivaremete vahel on väga järsk tõus. «Head jooksjad, jätke selle mäe jaoks jõudu!» soovitas ta enne jooksu.