Ansambel Angus lubab kõigil oma uue loo tasuta alla laadida

Bänd ise sõnab pressiteates: "Angus on hea mees. Ta vaatab, kuidas maailm pöörleb ja kuidas puud on vitamiinidest pungil. Mõtleb, kuidas käiseid üles rullides peaksime tööle asuma, sest ühes päikesega tõuseb ka tahe. Vajadus on ennast muuta." "Vaata, kuidas maailm püüab. Vaata, kuidas särab päikene isegi kõige pilvisemas taevas. Angus hüüab massi endaga kaasa! Teeme tööd ja näeme vaeva. Armastus on meie valuuta!"