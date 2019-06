Kallid lapsed, kaduge minema!

Mida rohkem ma sellesse lausesse süvenesin, seda kurjemaks muutusin. Tõtt-öelda ei mäletagi ma linna tegevusest suuremat sigadust kui see otsus. Sisuliselt öeldakse Männimäel elavatele teismelistele ja natuke noorematele lastele, kes on liivakastist välja kasvanud: «Korjake nüüd oma pallid ja kaduge minema! Pole meie asi, kuhu te lähete või mida teete. See, et teil pole ühtegi teist kohta, kus palli mängida, pole meie mure.»