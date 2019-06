Mandoliinitrio kogub folgifestivalil esitletava plaadi jaoks raha

Viljandi päritolu ansambli esimene plaat «Ilma sünnib» nomineeriti 2018. aastal Etnokulpide jagamisel parima debüütalbumi kategoorias. Nüüd on valmis järgmine plaaditäis muusikat.

Hooandjas on seatud eesmärgiks koguda 2500 eurot. Uus album tuleb välja juulis ja seda esmaesitletakse Viljandi pärimusmuusika festivalil. Lubatakse, et uus plaat tuleb eelmisest erilisem, sest kolm lugu on valminud koos sõpradega.