Praegused keskealised mäletavad veel, et 1990. aastate esimeses pooles elas maakonnas rohkem kui 65 000 inimest ning neist ligi 24 000 Viljandi linnas. Nüüdseks on Viljandimaal 46 300 inimest ja neist 17 000 elab Viljandis. Statistikaameti andmetel näitab kõige reaalsem prognoos, et veerand sajandi pärast on maakonnas 33 000 inimest ning Viljandi on umbes 11 000 elanikuga linnake.