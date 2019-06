Suvine seeneaeg on igatahes alanud, mis sest, et esialgu üsna tagasihoidlikult. Pärast maikuist retke läks selle loo autor koos kaaskondsetega uuesti seenele eile. Nädal varem üle Eesti käinud külluslik vihmasadu andis lootust, et päris tühjade kätega ei jää.