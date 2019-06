Viljandis on tänavu 237 selget grupijuhti

Täna registreeriti selgeid grupijuhte viimast päeva ja kampaaniabuss käis 11 linnas. Postimees Grupi raadio- ja telekanalite turundusjuht Katrin Tust ütles, et 23 aastat kestnud traditsioon on toonud igal aastal ligi 3000 kainet ja hoolivat autojuhti, kes on valmis ka teisi turvaliselt sõidutama.

Tusti sõnutsi on sel aastal 11 linnast tulnud 233 registreerijat rohkem kui mullu. "Viimase 15 aasta põhjal võib öelda, et Rakveres ja Kärdlas tehti sel aastal parim tulemus kohapeal registreerujate hulgas. Nädalane online-registreerumine andis 956 registreerujat ehk 201 rohkem kui eelmisel aastal."

Alates 2012. aastast on selgeid grupijuhte olnud Viljandis üle 200. Eelmise aastaga võrreldes on tänavu siin 19 grupijuhti rohkem. Kõige rohkem grupijuhte, 255, oli Viljandis 2013. ja 2014. aastal.

Katrin Tust ütles, et registreerunute arv on aastati olnud stabiilne. "Väga paljud inimesed teevad seda mitmendat aastat. Ma arvan, et nendele ja tutvusringkonnale on see hästi oluline."

Tust märkis, et loomulikult võiks osalejaid olla rohkem, kuid on palju ka neid tublisid inimesi, kes end eraldi ei registeeri, vaid on alati kohusetundlikud. "Oluline ei ole ennast kirja panna, näitamaks, et ma olen tubli, vaid see võiks olla inimeste igapäevane elementaarne kohustus iseenda ja teiste ees." Ta lisas, et probleemi teadvustatakse pühade ajal tunduvalt rohkem, kuid see ei kao kusagile ka muul ajal.

Mullu juhtus jaanide ajal Eestis 33 liiklusõnnetust, milles sai viga 11 inimest. Tabati 37 joobes juhti. Viljandimaal tehti politseile 55 väljakutset ning tabati kaks joobest juhti.