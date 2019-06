Mängupesa lasteaed läheb pärast pühi remonti

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles linnavalitsuse pressiteate vahendusel, et lasteasutuste kordategemine on linnavalitsusele tähtis ja Mängupesa õppehoone remont on selles valdkonnas lähiaastate suurim investeering. Ta avaldas lootust, et ehitustööde ajal toimuvad muudatused ei valmista lasteaiaperele liiga palju ebamugavusi.