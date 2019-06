Konserveerijad tegutsevad Tarvastu linnuses kolmandat aastat ja tööd jätkub ka edaspidiseks. Müürijupi konserveerimine ja trepi ehitamine on siiski kaks erinevat tööd. Viljandi valla Tarvastu piirkonnajuht Mati Valli rääkis, et seni ei pääsenud pori tõttu vallikraavist tihti läbi. Müüri konserveeritakse, et teha vaade kaunimaks. «Pilt läheb ilusamaks,» nentis Mati Valli.