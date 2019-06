Reklaam Eestile ilma reklaamita. Kuidas seda nüüd mõista?

Ent kui panna siia kõrvale info, et loodav film on Ukraina-teemaline, suur arv töökohti kätkeb massistseenidesse palgatud inimeste mõnepäevaseid lepinguid ning filmitegemise kulude mõningaseks hüvitamiseks soovitakse Eesti riigilt kasseerida viis miljonit eurot, tekib tahes-tahtmata paralleel kurikuulsate Kreeka võlakirjadega. Needki pidid suurt kasu tooma, kuid nõuavad Eestilt miljonitesse ulatuvaid lisamakse.

SEDASI EI SAAGI niinimetatud tavakodanik aru, milles tolle Ukrainast rääkiva filmi suur võit Eestile ja Tallinnale seisneb. Kui mõelda veel, et ka Vilniuses filmiti kaadreid nii To¯kyo¯s kui Moskvas asetkeidnud sündmustest, tundub, et eufooriline vaimustus Eesti pääsemisest maailma ekraanidele on pisut üle pakutud. Ja filmitegijaile tuleb selle kahtlasevõitu «reklaami» eest maksta miljoneid.