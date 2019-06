Kas oskame jaanipäeva ajal hoida tervist ja elu liikluses?

Tänavu on liiklusolud üsna märkamatult halvenenud, sest juurde on tekkinud uudseid mopeede, mis soojemal ajal liikluses osalevad. Talvel loa saanud juhtidest ei pea vist eraldi rääkimagi: vähese vilumusega liiklejad lisandub kogu aeg. Vanemaealiste autojuhtide sõiduoskuse kohta on ajakirjanduses niigi mõtteid avaldatud. Nendegi hulk on viimastel kuudel liikluses kasvanud, sest mõnigi neist sõidab talvel vähe või ei sõida üldse.