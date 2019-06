Viimases kohtumises samuti kaasateinud Rauno Tamme osutus ühtlasi meeskonna resultatiivseimaks mängijaks. Ise ta aga endaga rahule ei jäänud. Mängujärgses intervjuus nentis ta, et ta ei tahaks küll vabandusi otsida, ent nädala eest saadud vigastus segas mängimist ning viltu vedas ka häälestusega. «Algusest peale kuidagi ei olnud agressiivsed. Väga pehmelt alustasime, kuigi teadsime, et see mäng on viimane enne finaalturniiri. Läksime kindlasti täiega panema, aga ei saanud seda õigest häälestatust kätte.»