Vargad tegutsevad sagedamini nädalavahetusel

Politsei pressiteates seisab, et enim vargusi pannakse toime neljapäevast pühapäevani, mil on suurim tõenäosus, et pererahvas on kodust eemal. Tuulutusrežiimile ununenud aken või väärtuslikud esemed, mida aknast näha, on pikanäpumeestele ahvatluseks ja teateks, et kodust on miskit võtta.