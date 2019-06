Lahmuse parki istutati muusika- ja teatriakadeemia puu

Pidulikul koosviibimisel pani suurelehise pärna mulda Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) rektor professor Ivari Ilja. Puu istutamisega märgitakse õppeasutuse ajalugu Lahmusel. 1944. aastal pärast märtsipommitamist Tallinnas kolis toonase nimega Tallinna konservatoorium Lahmuse mõisa, kus tegutses sama aasta septembrini. Lahmusel said diplomid näiteks laulja Tiit Kuusik, organist ja helilooja Villem Kapp ning tšellist Laine Leichter.

"Lahmuse on ainus paik, kus akadeemia on asunud väljaspool Tallinna, mistõttu ei saa selle olulisust akadeemia sajandile tagasi vaadates kuidagi alahinnata," ütles rektor Ivari Ilja. Ka akadeemia 90. aastapäeval oli Lahmuse mõis tähtsas rollis: lõpetajate kontsert ja aktus peeti just seal.