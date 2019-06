Laulupeo 150. aastapäevaks vermiti mälestusmedal

Eesti Mündiäri müügi- ja turundusjuhi Kristine Kruuvi sõnul kauni kujundusega, kõrgreljeefne ning detailirikas pronksist medal välja antud meie laulupeotraditsiooni auks. Medali esiküljel on kujutatud muusika sümbolit lüürat. Seda ümbritsevad Eesti rahvuslilled rukkililled, kiri "Üldlaulupidu" ning aastaarvud "1869–2019". Medali tagaküljel on tammepärja sees kiri "150 aastat" ning medali servas esimesed read Lydia Koidula luuletusest "Mu isamaa on minu arm": "Mu isamaa on minu arm, kel’ südant annud ma."