Cleveron pani roboti püsti Ladina-Ameerikas

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on Ladina-Ameerika veel avastamata turg. Falabella soovib Küti andmetel kasvada Ladina-Ameerika suurimaks jaemüügiäriks ning on seega Cleveronile hea partner uues maailmajaos äri alustamiseks.

Falabella on juba neljas ettevõte, kes on viimaste nädalate jooksul Cleveroni klientide hulka lisanud. Mais teatati tegevuse alustamisest Uus-Meremaal, samuti said Cleveroni pakirobotid püsti Tšehhis ja Norras.

"Laiendame oma tegevust eri riikides ning ka maailmajagudes. Peagi saame ehk tõsimeeli öelda, et Viljandi robotid on vallutanud kogu maailma," lausus Kütt. Tšiili on esimene riik Lõuna-Ameerikas, kuhu Cleveron on jõudnud.