Kuhu võiksime e-tervisega jõuda?

«TULEVIKUS NÄEB arsti juures käimine välja nii, et sööd hommikust ja äkki ilmub su ette ekraan, kus on sinu perearst. Sensorid su kehal näitasid talle, et su kolesterool on natukene liiga kõrge, ja ta pakub, et äkki võiksid täna praemuna asemel hoopis müslit süüa.» Umbes nõnda räägiti e-tervisest Euroopas juba kümmekond aastat tagasi.

Kui jätta kõrvale mure arsti pärast, kes iga patsiendi hommikusöögil pilku peal peaks hoidma, tundus see kujutlus mulle toona üsna äge. Mõte oli seda meeldivam, et toona polnud mul vaja teada, kuidas need lahendused peaksid valmima.

See lõbu sai paraku läbi hetkel, mil astusin läbi nõndanimetatud superministeeriumi turvaväravatest, et asuda tööle sotsiaalministeeriumis. Selgus, et mu perearst ei tea seniajani, mida ma hommikuks söön. Ja mis veel hullem: pidavat olema minu ülesanne välja mõelda, kuidas talle sellest kõige paremini aru anda.

RIIGIKONTROLLI auditist ilmnes, et e-tervise tiiger pole ammu enam ühtegi hüpet teinud. Teised tiigrid olid vahepeal läinud Soome konsultandiks ja avastanud kurvastades, et X-tee koostööst sõltumata jäid nende terviseandmed kodumaale. Kolmandad (mina nende hulgas) olid liiga hõivatud uue keele õppimisega, et käimasoleva vestlusega mingilgi määral sammu pidada. Mis pagan on eHDSI ja DICOM ning kas SNOMED-il on jätkuvalt abiks HL7 pöialpoissi?

Õnneks olen ajapikku avastanud, et Eestis on endiselt palju tarku inimesi, kes kogu sellest segadusest hoolimata on suutnud sihti silme ees hoida ja meie e-tervist rahulikemasse vetesse tüürida. Meil on palju, mille üle võime ka rahvusvahelises mastaabis uhkust tunda: täisfunktsionaalne digiretsept, nutikas otsustustugi ravimite koostoimete tuvastamiseks, viimase peal e-kiirabi ja jõudsasti arenev e-konsultatsiooni teenus. Isegi üleriigiline digiregistratuur – müütiline olend, millesse me kõik juba vaikselt usku kaotamas olime – sai tänavu hääled sisse ja haiglad on suve jooksul järjest liitumas. Piiriülene digiretsept ületab praeguseks Läänemerd.

ME OLEME tehnoloogia abil praeguseks võimelised looma tervisesüsteemi, mis toetab inimest – nimetagem teda Mardiks või Mariks – kogu tema elu ja igas ilmakaares. Kui Mart soovib, oleme juba praegu võimelised koguma rikkalikult andmeid, mis kirjeldavad nii tema rännakut läbi meditsiinisüsteemi kui ka tema keskkonda, elustiili, genoomi ja enamatki. Integreerides neid andmeid, oleme suutelised looma tervikpildi tema tervislikust seisust ning vajaduse korral planeerima ennetustegevusi, kui miski paistab kahtlane.

Kui Mari soovib vahelduseks mõnda teise riiki elama suunduda, on võimalik teha tema tervise tervikpilt nähtavaks ka tema uutele arstidele. Kui ta jääb haigeks, saab välja selgitada, kas tervisemure vajab arsti sekkumist või on lahendatav lihtsamini. Niimoodi saame ühtlasi tagada, et kui Mari päriselt arsti vajab, on sel arstil tema jaoks aega.