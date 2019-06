Piia Vilu armastab suuri loomi. Nuiamäe koplites kappavad hobused – täkud on iseäranis uhked. Koduaeda on aga valvamas kaks võimsat Kesk-Aasia lambakoera, kes võõrast pererahva loata sisse ei lase.

«Huvitav on kuulata, kuidas koerte hääletoon haukudes varieerub: võõraste lähenedes on haukumine ülivihane, tuttavate puhul märksa leebem,» ütleb Vilu ning lisab, et seal kandis liiguvad ringi ka metsloomad. «Kord nägin, kuidas jänes käis aia taga koeri narrimas. Samuti pälvivad tihtipeale nende tähelepanu vutiparved.»