Valaami kloostri meeskoori kuulas kaks kirikutäit rahvast

Festivali kunstiline juht Andres Uibo ütles, et alguses ei tahetud Valaami kloostri meeskoori kontserti üldse kavva võtta, sest kardeti, et see võib osutuda liiga kalliks. "Lõpuks õnnestus üks kontsert läbi suruda ja see osutus nii populaarseks, et meil olid piletid kiiresti välja müüdud."

Uibo ütles, et teise, kella kaheksase lisakontserdi piletid tulid müüki alles möödunud laupäeval ja müüdi välja kolme päevaga. Mõlemad kontserdid tõid Suure-Jaani õigeusu kirikusse rohkem kui 600 inimest.

Andres Uibo lisas, et see oli koori esimene külaskäik Eestisse.

Meeskoori eilse esinemise kohta ütles Uibo, et enam palju kõrgemale koorimuusikas küündida ei saa. "Tase oli ülikõrge. Peab olema imemees, kes sealt suudab kõrgemale hüpata. Kõik ahhetasid."

Andres Uibo on varem Sakalale öelnud, et seda Vene õigeusu vaimulikku muusikat ja rahvalaule esitavat koori peetakse omal alal maailma parimaks. Meeskoori liikmed on professionaalsed lauljad, kes on õppinud Peterburis Glinka-nimelises koorikapellis ning Rimski-Korsakovi-nimelises konservatooriumis. Koosseisu kuuluvad teiste seas diplomeeritud dirigendid ja sooloartistid Mihhail Kruglov (basso profundo), Dmitri Popov (kontratenor) ja rahvusvaheliste konkursside laureaat Boris Petrov (bariton).